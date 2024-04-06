مسلسل الحشاشين الحلقة 27|قتل ألينار وحسن الصباح يقرر حرق مدينة أصفهان

بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “الحشاشين” بحلم جاء لـ حسن الصباح في المنام، أن برزك أميد يقتل ابنه الهادي، وأمر الهادي بأن يأخذ الحذر ممن حوله، وأولهم برزك أميد، وواجه حسن الصباح برزك أميد بما رآه في الحلم، الأمر الذي جعل برزك يقرر أن يقتل نفسه فداء للهادي، ولكن حسن الصباح يرفض أن يجعله يفعل ذلك.

كما أخبرت نورهان زوجها يحيى ابن المؤذن بأنها حامل، وفرح كثيرا بذلك، ورغب في أن يجعله فارسا ومقاتلا.

وقررت الجاريات في قلعة آلموت قتل ألينار، وفعل ذلك البعض منهم بتخطيط جويرية، إحدى حوريات الجنة، وأمر حسن الصباح إلقاء الدينار والفتيات اللاتي فعلن ذلك من فوق قلعة الموت.

وقرر حسن الصباح حرق مدينة أصفهان، وقتل الكثير من أهل المدينة، رغبةً منه في نشر الرعب والخوف في قلوبهم.

وقرر السلطان بركياروق، عزل الوزير، وتعيين أحد الخادمين المخلصين له في الدولة السلجوقية، وأصبح سراج وزير السلطان، وهو أحد أتباع حسن الصباح.

ويرغب يحيى في أن يعود إلى جيش السلطان، ولكن يرفض الوزير ذلك، وشك يحيى في أمره، وأرسل حسن الصباح رسالة إلى الوزير سراج، يأمره بأن يقتل يحيى ابن المؤذن، وقام عدة رجال بفعل ذلك، ولكن نجا يحيى، وعرف أن من حاول قتله أحد رجال الوزير الجديد وانتهت أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.