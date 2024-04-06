الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لدوري الكرة الطائرة للسيدات

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب الدوري للموسم المحلي 2023 / 2024، وذلك بعدما تخطى نظيره الزمالك بنتيجة 2/1 بنظام البلاي أوف 3، على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن فريق سيدات الأهلي من الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة بنتيجة 3/0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/18

25/11

25/19

وشهد أول لقاء في بلاي أوف النهائي فوز النادي الأهلي بنتيجة 3/0 مساء الثلاثاء، قبل أن يفوز الزمالك بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية مساء الخميس، ثم حسم الأهلي المباراة الثالثة والأخيرة بنفس النتيجة.

وحسم الميدالية البرونزية فريق سبورتنج بعد الفوز على سموحة في لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعلى مستوى الرجال نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 2/0.