سلة الاتحاد الى نصف نهائى دورى السوبر

صعد الفريق الاول لكرة السلة الى الدور النصف نهائى بدورى السوبر رسميا عقب فوزه الثالث على التوالى على فريق القناة فى إطار الدورال ٨

وقد فاز الفريق الاخضر على القناة منذ قليل فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بنتيجة ٦٤-٩٩ اى بفارق ٣٥ نقطة فى المباراة التى أقيمت بصالة الدكتور كمال شلبى

وقد تقدم فريق القناة خلال الربع الاول بنتيجة ٣٢-١٣ وتعادل الفريقين بنتيجة ٤٠-٤٠ فى الربع الثانى ونهاية الشوط الاول بينما تقدمالاتحاد فى الربع الثالث بنتيجة ٥٣-٧١ ليحسم زعيم الثغر المباراة بنتيجة ٦٤-٩٩

ومنح الكابتن أحمد عمر المدير الفنى راحة غدا قبل إستئناف المبارايات القادمة فى الدور النصف النهائى من دورى السوبر