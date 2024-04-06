السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الاتحاد الى نصف نهائى دورى السوبر

جانب من المباراة
جانب من المباراة

صعد الفريق الاول لكرة السلة الى الدور النصف نهائى بدورى السوبر رسميا عقب فوزه الثالث على التوالى على فريق القناة فى إطار الدورال ٨

وقد فاز الفريق الاخضر على القناة منذ قليل فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بنتيجة ٦٤-٩٩ اى بفارق ٣٥ نقطة فى المباراة التى أقيمت بصالة الدكتور كمال شلبى 

وقد تقدم فريق القناة  خلال الربع الاول بنتيجة ٣٢-١٣ وتعادل الفريقين بنتيجة ٤٠-٤٠ فى الربع الثانى ونهاية الشوط الاول بينما تقدمالاتحاد فى الربع الثالث بنتيجة ٥٣-٧١ ليحسم زعيم الثغر المباراة بنتيجة ٦٤-٩٩

ومنح الكابتن أحمد عمر المدير الفنى راحة غدا قبل إستئناف المبارايات القادمة فى الدور النصف النهائى من دورى السوبر

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