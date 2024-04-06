جامعة برج العرب التكنولوجية تشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم مساء اليوم بفندق الماسة بالقاهرة.

جاء ذلك برعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء الحكومة، رجال الأزهر، ونواب البرلمان والشيوخ، روؤساء الجامعات المصرية والحكومية والتكنولوجية والخاصة والاهلية، وعدد من الشخصيات العامة، والمواطنين.

وضم الحضور من جامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، والطالب عبد الرحمن ابراهيم، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية يشيد بحفل إفطار الأسرة المصرية

وأعرب الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الوطني الكبير، الذي يجمع شتى أطياف المجتمع المصري.

ونوه رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح الترابط والتكافل بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف الجوهري أن مشاركة جامعة برج العرب التكنولوجية في حفل إفطار الأسرة المصرية تأتي في إطار حرص الجامعة على التواصل مع المجتمع، والمشاركة في مختلف الفعاليات الوطنية التي تعزز القيم والمبادئ المصرية الأصيلة.

وأشاد رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكداً على أن ذلك يدل على حرص الرئيس على التواصل مع أبناء الشعب المصري، واهتمامه بتعزيز أواصر الترابط بينهم.

وأعرب الطالب عبد الرحمن ابراهيم، رئيس اتحاد طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الوطني الكبير.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية، أن ذلك يعد فرصة رائعة للطلاب للتواصل مع كبار المسؤولين، والتعرف على مختلف القضايا التي تهم المجتمع المصري.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية، وسط مشاركة كافة طوائف المجتمع.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار التقاليد الرمضانية السنوية التي تنظمها رئاسة الجمهورية كل عام، حيث يشهد حفل الإفطار في الأعوام الماضية إعلان العديد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية.