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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون 2008 يهزم مودرن فيوتشر بثنائية

المقاولون العرب لمواليد
المقاولون العرب لمواليد 2008

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق مودرن فيوتشر بثنائية مقابل هدف، أحرز ثنائية المباراة عمر أنور، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن مباريات الجولة 28 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

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محمد طارق لاعب المقاولون ينضم لمنتخب مصر للناشئين 2008

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب ٠

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