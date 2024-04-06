المقاولون 2008 يهزم مودرن فيوتشر بثنائية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2008 الفوز على فريق مودرن فيوتشر بثنائية مقابل هدف، أحرز ثنائية المباراة عمر أنور، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن مباريات الجولة 28 لبطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب ٠