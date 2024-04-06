مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26| نور النبوي يثور من أجل والده

تأتي الأحداث في الحلقة 26 من مسلسل "إمبراطورية ميم" بعد تصاعد حدة التوتر بين مروان (نور النبوي) ووالده مختار أبو المجد (خالد النبوي) بسبب تمرد مروان على أوامر والده وإدارة البيت، لتكشف عن مشاعر مروان الحقيقية تجاه والده.

فعندما يعلم مروان أن أعداء والده قد رفعوا ضده قضية بعدة اتهامات باطلة، ينقلب غضبه عليهم ويقرر الانتقام منهم.

يطرح هذا القرار العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ مروان لخطته، وما هي التحديات التي سيواجهها في هذا الصراع. يقرر مروان التصدي لشركة يحيى شاكر التي يريد صاحبها السيطرة على منطقة كاملة بالمعادي تشمل بيت مختار أبو المجد، فيعرض على سكان هذه المنطقة مبالغاً طائلة في مقابل التنازل عن بيوتهم، لكن مختار يرفض بيع بيته والاستسلام لإغراءاتهم.

فهو البيت الذي شهد على قصة حبه لحبيبته وزوجته أم أولاده التي لا يستطيع أن ينساها حتى بعد أن مر ثلاث سنوات على وفاتها، كما شهد ميلاد أبنائه الستة ومراحل تطورهم العمرية المختلفة، وغيرها من الذكريات لاتي لا يستطيع أن يتجاوزها.

وبعد فشلهم في إثناء أبو المجد عن موقفه وتضييق الخناق عليه بوسائل عديدة، منها قطع المياه عن البيت، ثم الكهرباء، ثم التشويش على شبكات الإنترنت، يقرر يحيى شاكر وأتباعه بتلفيق تهم باطلة له، من بينها تجارة المخدرات وتسهيل الدعارة والتزوير في أوراق رسمية.

وهو ما أثار غضب مروان ابنه وبدلاً من الاستسلام للأمر الواقع، وبدلاً من البكاء مع عمته يقرر الانتقام قائلاً "الغدر مايتردش عليه بالطيبة".

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

في لحظة مزجت بين الاشتياق والغضب عادت هاجر السراج إلى أحضان والدها خالد النبوي، بالتزامن مع دخوله إلى السجن وأزمته التي يمر بها.

وعدت هاجر السراج خالد النبوي الخروج سويًا من أزمة دخوله إلى السجن وستدافع عنه رسميًا أمام المحكمة.

ومن ناحية أخرى يقف جيران خالد النبوي معه في أزمته ورفضهم لبيع منازلهم لصالح الشركة العقارية تضامنًا مع ماحدث معه.

ينضم مسلسل إمبراطورية ميم إلى الماراثون الرمضاني 2024، وسط الأعمال الدرامية المتنوعة بين الأكشن والاجتماعي والكوميدي.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

تُعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc، في تمام الساعة الـ10.45 مساء والإعادة في تمام الساعة الـ 10.15 صباحاً. ويعرض على dmc drama في تمام الساعة الـ6.05 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الـ12 مساء والساعة الـ3.30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة الـ 10.45 مساء.