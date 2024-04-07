الاثنين.. التحالف بالفيوم يكرم الفائزين في مسابقه القران الكريم

تنظم مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية بالفيوم، احتفالا يوم الاثنين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القران الكريم الكبري التي أطلقتها المؤسسة بداية شهر رمضان في كل قري ومدن المحافظة.

وقال النائب محمد الجارحي الأمين العام للتحالف الوطني بمحافظة الفيوم، أن الأدوار التمهيدية للمسابقة بدأت يوم 8 رمضان ، واستمرت حتي يوم 11 رمضان في كل المراكز، وبلغ إجمالي عدد المتسابقين المتقدمين في اقسام المسابقة الثلاثة 2231 متسابقا علي النحو التالي .

المسابقة في المراكز

في مركز يوسف الصديق تم أختبار 235 متسابق، وفي مركز أبشواى تم أختبار 163 متسابق ، وفي مركز الفيوم تم أختبار 605 متسابق، وفي مركز سنورس تم أختبار عدد 364 متسابق، وفي مركز إطسا تم أختبار 367 متسابق، وفي مركز طامية تم أختبار 474 متسابق، بالإضافة إلي متسابق واحد من محافظة الشرقية.

واضاف الأمين العام للتحالف الوطني بمحافظة الفيوم، أنه تأهل للمرحلة التالية من المسابقة 771 متسابق (595 أناث - 176 ذكور)، تم اختيارهم علي يومين بمقر لجنة الأختبارات بالمعهد الأزهرى، فاز منهم بحوائز المسابقة 30 متسابقا، بمعدل 10 متسابقين لكل مستوى من المستويات الثلاثة بالمسابقة

واضاف الجارحي أن المسابقة جرت بمساعدة كل من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف ، حيث وفروا المشايخ والأئمة لعقد الأختبارات التمهيدية والنهائية ، وقد ساهم في المرحلة التمهيدية 34 شيخ وأمام، وفي المرحلة النهائية 16 شيخ وأمام .

وقد أشرف علي لجان التحكيم الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، و الدكتور محمود حسانين مدير المنطقة الأزهرية ، و الدكتور يحيى محمد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، و الدكتور محمد عبدالنبى مدير المكتب الفنى للمنطقة الأزهرية .

وتولي تجهيز وإعداد مقرات الاختبارات في المراكز المختلفة 200 متطوع من متطوعين مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

وأكد النائب محمد الجارحي الأمين العام للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، أن مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ، يتقدم للفائزين بالمراكز الأولى رحلات عمرة وجوائز مالية قيمة، بالإضافة الي تكريمات متنوعة للمتسابقين المتميزين في التلاوة وأصحاب القدرات الخاصة في حفظ وفهم القرآن الكريم.

IMG-20240406-WA0067