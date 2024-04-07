تعرض 16 عاملا للاصابة ، بشركة عقارات في حادث تصادم مينى باص بسور حديدي أعلى الطريق الدائري الهرم.

إصابة 16 عاملا في حادث اصطدام ميني باص بسور حديدي بالهرم

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى نزلة الطريق الدائري بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومين بسيارات الإسعاف وتبين بالفحص أثناء سير “ميني باص” تابع لشركة عقارات شهيرة أعلى نزلة الدائري وبه 16 عاملًا وموظف بالشركة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي للكوبري، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

رجل ينهي حياة ابنه داخل منزلهما في أوسيم بالجيزة

كما أنهى رجل حياة ابنه داخل منزلهما في أوسيم بالجيزة، اليوم السبت، وذلك بعد وصلة من التعذيب .

البداية، كانت بوصول جثمان طفل عمره 5 سنوات إلى مستشفى أوسيم العام جثة هامدة، وبإخطاررئيس مباحث مركز شرطة أوسيم العام، بوجود شبهة جنائية حول الوفاة، وإعداد التحريات اللازمة تبينّ أن الأب وراء التعدي على الصغير حتى الموت.

توجهت قوة أمنية إلى مسكن الأب، وألقت القبض عليه، إذ قالت والدة المجني عليه، إن زوجها ضرب ابنهما وبإصابته بكدمات وجروح هرولت به إلى المستشفى لإنقاذ حياته لكنه فارق الحياة.

المؤبد لـموظفا بشركة بترول لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، موظفا بشركة بترول بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم إسماعيل.ح 47 سنة فني بشركة صيانكو للبترول، قتل المجني عليه "رأفت منسي" - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناري بصدره قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أحرز سلاحا ناريًا وذخائر (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.