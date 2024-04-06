مسلسل جودر| شهريار يسافر مع عبد الأحد للوصول للكنوز الأربعة بالحلقة 12

بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل جودر، باعتراف شهريار لشهرزاد، بأنه يحبها ولم يعد يستطيع الاستغناء عنها، وانها أصبحت جزءا من حياته، ويعودر جودر إلى بحيرة قارون، ويفاجئ بأحد الشيوخ عبد الأحد «أحمد بدير» يطلب منه نفس طلب أشقائه الذين غرقوا، بأن يربطه ويلقي به في البحيرة، وبالفعل قام جودر بذلك.

لكن عبد الأحد ظهر في البحيرة ومعه سمكتين وعاد إلى جودر وأخبره حقيقته، وأنه يريد منه أن يفك رصد الكهف ليصل إلى الكنوز الأربعة.

وتبلغ شواهي أشقائها بالسر، وأن عبد الحق سيفقد أظافره وشعره ويبخرهم حتى يسهل على جودر عملية فك الرصد كما قال لأخيه عبد الرحيم، وقررت أن تراقبه دائمًا، وتقلق جوهرة «تارا عماد» على والدها عبد الأحد «أحمد بدير» حتى لا يكن مصيره مثل أشقائه الذى ماتوا غرقًا فى البحيرة.

شخصية ياسر جلال

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

كما يجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024 حيث يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ينتمي المسلسل لـ فئة 15 حلقة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل جودر

ومن المقرر أن مسلسل «جودر»، سيذاع خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama، منصة watch.

أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.