المداح الحلقة 28 .. «قزح» يحبس «مليكة» وحمادة هلال يقابل جده لمساعدته

شهد مسلسل المداح الحلقة 28، "أسطورة العودة" تطورات مثيرة مع اقتراب المسلسل من نهايته، حيث يسعى صابر (حمادة هلال) من أجل الوصول إلى الإرث الذي تركه جده، وهو السبيل الوحيد الذي يستطيع من خلاله أن يغلق جميع بوابات الجن والتخلص من الجن النمرود (أحمد خالد صالح) وقزح (فتحي عبدالوهاب) وأتباعهم.



تظهر الجنية مليكة (سهر الصايغ) لعفاف خالة المداح (حنان سليمان) وقامت بارتداء خاتم صابر وإيذائها، كما حاولت إيذاء حسن (خالد سرحان) لكن ظهر النمرود (أحمد خالد صالح) في الوقت المناسب كي يوقفها عما تفعل، وظهر أيضاً قزج (فتحي عبدالوهاب) وحصل على الخاتم منها وقام بحبسها لينتهي دور مليكة في المسلسل.



وأظهرت أحداث مسلسل المداح الحلقة 28، أن عماد (تامر شلتوت) يساعد صابر بطريقة غير مباشرة، مما يخفف العبء على صابر في مواجهة الجن، من ناحية أخرى، تخبر رحاب (هبة مجدي) عفاف خبر زواجها، وتحاول منال (دنيا عبدالعزيز) أن توقع زين (محمد عز) مع رحاب وتدبر لهما فخ.



قبل أن ينتهي مسلسل المداح الحلقة 28، يرى صابر في منامه سر خطير ويذهب إلى نفس المكان الذي رآه في المنام، فيظهر له جده ويخبره بأن هناك سيف في مكان ما هو الذي يساعده في غلق البوابات والانتصار على الجن، ويطلب منه إخماد الفتنة التي زرعها سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).



يبقى السؤال: هل سيحاول قزح استخدام الخاتم الذي حصل عليه من مليكة ضد صابر لفتح بوابات أخرى؟



مسلسل المداح أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل المداح أسطورة العودة

يعرض مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة 28، يوميًا في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر .

مسلسل المداح 4

تعد سلسلة المداح، من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.



المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .