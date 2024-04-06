السفارة الروسية: واشنطن تستخدم شعارات معادية للروس لتبرير خططها لعسكرة الفضاء

أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن في تعليقها على تصريحات البنتاغون حول مبادرة روسيا والصين بعدم نشر أسلحة في الفضاء، أن واشنطن تستخدم شعارات معادية للروس لتبرير خططها لعسكرة الفضاء.



وقالت السفارة: "إننا نعتبر تلاعب البنتاغون بالمعلومات بمثابة تأكيد آخر على محاولات الولايات المتحدة استخدام شعارات معادية للروس لتبرير خططها لاستغلال الفضاء عسكريا".

وأشارت إلى أن واشنطن، بدعم من حلفائها، هي التي عرقلت لسنوات عديدة تطوير وثيقة دولية كاملة وملزمة قانونا بشأن هذه القضية.

وأضافت: "تقود روسيا والصين الجهود العالمية منذ سنوات عديدة لإعداد إجراءات شاملة تهدف إلى منع تحويل الفضاء إلى ساحة للمواجهة المسلحة وتشمل حظر نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء".

وصرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الفضاء جون بلوم في وقت سابق بأن مشروع المعاهدة الروسية الصينية بمنع نشر الأسلحة في الفضاء أو استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة ضد الأهداف الفضائية "ليس أكثر من مجرد "حيلة سياسية"، زاعما أنه لا يمكن التحقق من تنفيذها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد الشهر الماضي أن موسكو كانت دائما معارضة وبشكل قاطع لنشر الأسلحة النووية في الفضاء، وتدعو إلى الامتثال لجميع الاتفاقيات القائمة.

فس وقت سابق، اجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بروكسل وسط استعدادات الناتو للاحتفال، بمرور 75 عاما على تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمواجهة تهديد الاتحاد السوفياتي، ناقش الاجتماع، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لدعم أوكرانيا، فيما حثهم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج على ضمان إمدادات الأسلحة على المدى الطويل لقوات كييف.

واقترح ستولتنبرج صندوق أن تكون مدة دعم الصندوق لكييف 5 سنوات، وخطة لتعميق مشاركة الناتو في تسليم الأسلحة في محاولة لضمان تواصل الدعم في مواجهة عودة محتملة لدونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية.

وقال الأمين العام للحلف إن وزراء الخارجية أجروا محادثات في بروكسل، كما أن التفاصيل ستتبلور في الأسابيع المقبلة، لكن لا يخطئن أحد، يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعم حلف شمال الأطلسي الآن وعلى المدى الطويل، ويجب يكون الدعم بشكل إلزامي وليس طوعي.

ورغم الترحيب بالصندوق المقترح من أقرب حلفاء أوكرانيا مثل بولندا ودول البلطيق، يبدو أن هناك شكوكا كبيرة بين حلفاء آخرين، وأيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنشاء "آليات طويلة الأمد" لدعم كييف، لكنها حذرت من تحديد أرقام من دون توضيح مصدرها.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،على تصريحات الحف ودعم نظام كييف، وقالت إن الناتو جعل روسيا هدفا لسياسته العدوانية، أما أوكرانيا فيستخدمها هذا الحلف كأداة معادية لروسيا.

وأضافت زاخاروفا: "هذا التصريح يؤكد جوهر الحلف المعادي لروسيا. وثانيا، يؤكد أنهم يستخدمون أوكرانيا كأداة. هذه التصريحات هي دليل وإثبات لصحة الأطروحات التي تحدثنا عنها لفترة طويلة والتي ينكرها أعضاء الناتو في كثير من الأحيان. الناتو هو تكتل



