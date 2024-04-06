عاقبت محكمة جنايات المنيا، 12 متهما بالسجن المؤبد وبراءة 9 آخرين ضمن عصابة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

السجن المؤبد لـ12 متهما من عصابة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين

كانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، كشفت قيام 21 شخصًا بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابيًا من 8 محافظات لاستغلال الأطفال والشباب، الحصول على أموال طائلة، مقابلة تهريبهم عبر الحدود إلى دول الجوار وأوروبا، بشكل غير شرعى بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمين الـ 21 من 8 محافظات «المنيا- أسيوط- بني سويف- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الغربية – الشرقية» اشتركوا فيما بينهم لتكوين عصابة إجرامية.

السجن المؤبد لـ12 متهما من عصابة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين

والقى القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهم واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وقيدت القضية برقم 2225 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، لاتهامهم بتشكيل فريق عصابى، مخالفة قوانين الهجرة خارج البلاد واستغلال الاطفال والشباب فى التهريب عبر الحدود الى الدول الجوار مقابل مبالغ مالية.

واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعات الدفاع التى انتهت بصدور حكمها بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد" غيابيا"، وألزمتهم المصاريف الجنائية، فيما براءة 9 متهمين آخرين حضوريا في القضية.

خطف مواطن عربي واحتجازة في شقة بحدائق الأهرام

كما اقدم مواطن عربي الجنسية بالقاء نفسه من الطابق الخامس، معرضا نفسه للموت هربا من جحيم 6 من خاطفيه بعدما اصطحبوه داخل سيارة من محافظة بني سويف واحتجزوه داخل شقة أحدهم بحدائق الأهرام.

البداية كانت ببلاغ لغرفة نجدة الجيزة من سكان أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام يفيد بقيام أحد الأشخاص بالقفز من الطابق الخامس ومازال على قيد الحياة.

وبسؤال المجنى عليه، تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية وأن مجموعة من الأشخاص اختطفوه واحتجزوه داخل شقة بحدائق الأهرام وخلال محاولته الهرب سقط من الطابق الخامس.

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية من التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه ، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، وذلك في منطقة عرب الصوالحة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق.