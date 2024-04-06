خطف مواطن عربي واحتجازه في شقة بحدائق الأهرام |ما القصة

اقدم مواطن عربي الجنسية بالقاء نفسه من الطابق الخامس، معرضا نفسه للموت هربا من جحيم 6 من خاطفيه بعدما اصطحبوه داخل سيارة من محافظة بني سويف واحتجزوه داخل شقة أحدهم بحدائق الأهرام.

خطف مواطن عربي واحتجازة في شقة بحدائق الأهرام |ما القصة

البداية كانت ببلاغ لغرفة نجدة الجيزة من سكان أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام يفيد بقيام أحد الأشخاص بالقفز من الطابق الخامس ومازال على قيد الحياة.

وبسؤال المجنى عليه، تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية وأن مجموعة من الأشخاص اختطفوه واحتجزوه داخل شقة بحدائق الأهرام وخلال محاولته الهرب سقط من الطابق الخامس.

كما قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد وبراءة 9 آخرين ضمن عصابة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، كشفت قيام 21 شخصًا بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابيًا من 8 محافظات لاستغلال الأطفال والشباب، الحصول على أموال طائلة، مقابلة تهريبهم عبر الحدود إلى دول الجوار وأوروبا، بشكل غير شرعى بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمين الـ 21 من 8 محافظات «المنيا- أسيوط- بني سويف- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الغربية – الشرقية» اشتركوا فيما بينهم لتكوين عصابة إجرامية.

والقى القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهم واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وقيدت القضية برقم 2225 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، لاتهامهم بتشكيل فريق عصابى، مخالفة قوانين الهجرة خارج البلاد واستغلال الاطفال والشباب فى التهريب عبر الحدود الى الدول الجوار مقابل مبالغ مالية.

واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعات الدفاع التى انتهت بصدور حكمها بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد" غيابيا"، وألزمتهم المصاريف الجنائية، فيما براءة 9 متهمين آخرين حضوريا في القضية.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار مدينة أسوان

كما لقي شخص مصرعه، اليوم السبت أسفل عجلات القطار بالقرب من مزلقان السيل في مدينة أسوان، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أمام مزلقان السيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعى رزق . أ 43 سنة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بعد أن تصادف مرور القطار والذي اصطدم به ما أدى إلى مصرعه على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.