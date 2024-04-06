السيسي: الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، مشددا على أن الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية ومقترحا، متابعا:"سعيد أننا نكون مع بعض في حفل الإفطار والروح الطيبة اللى دائما تجمعنا.. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد الأيام دي على مصر والمنطقة العربية والعالم كله بالخير والسلام".

وأوضح أنه أدي اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب.

وشهدت فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تتر مسلسل مليحة، وبدأت الممثلة سيرين خاص بطلة العمل بالتعريف بنفسها قائلة: "أنا بطلة المسلسل وأنا موجودة هنا شفت الحفاوة والاستقبال من المصريين.. وأنا سعيدة أنى كنت ضيفة على الجمهور المصري من خلال مشاركتي في بطولة مسلسل مليحة".