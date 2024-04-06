رؤية اليوم

السبت 06/أبريل/2024 - 08:10 م 4/6/2024 8:10:55 PM

بعد مرور نحو عشر سنوت عجاف للعلاقات المصرية التركية، عاد التوافق المصرى التركى وعادت الميه إلى مجاريها الطبيعية بعد ماراثون شاق من المفاوضات فى القاهرة وأنقرة ومبادرات عربية وإقليمية نجحت الدبلوماسية فى البلدين فى تحقيق إنجاز كبير لإذابة الجليد بينهما، توجت بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر، والتى استردت مزيداً من الزخم فى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وتترقب أنقرة الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر القادم، حيث تشهد الأيام المقبلة اجتماعات رفيعة المستوى فى البلدين للتحضير لهذه للزيارة التاريخية لتركيا، يسبقها أو يتخللها تنظيم ليلة فنية لتوزيع جوائز فى القاهرة للممثلين الأتراك والمصريين.

هذا من بين ما أعلنه سفير تركيا لدى القاهرة صالح موطلو شن فى كلمته خلال دعوة الإفطار السنوى للصحفيين والإعلاميين المصريين فى الحديقة التاريخية للبيت التركى بالجيزة والمطل على النيل الخالد.

وبترحاب وود شديدين استقبل السفير ضيوفه، مشيراً إلى أن الزيارة التى قام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان كانت زيارة ناجحة للغاية إلى مصر، وسوف تؤتى ثمارها فى أقرب الآجال، ونوه بأهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة، والتى تفتح آفاقاً أرحب للعلاقات الثنانية.

تخلل حفل الإفطار كلمة للممثل التركى (على بوراك جيلان) والذى يزور مصر حاليا لقضاء بعض أيام رمضان بين المصريين، وأشار إلى أنه من المنتظر تنظيم ليلة توزيع الجوائز فى القاهرة بحضور نجوم المسلسلات الأتراك المشهورين والنجوم المصريين فى المسلسلات التليفزيونية المصرية، مضيفاً أنه من المتوقع أن يشارك فنانون أتراك ومصريون فى ليلة توزيع الجوائز.

• القاهرة غزة أنقرة.

كانت غزة حاضرة بقوة على الإفطار عندما أشار السفير صالح شن إلى أن تركيا ومصر لم تكونا فاقدتى الشعور فيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى غزة، وأن بلاده زادت مساعداتها الإنسانية بالتعاون مع مصر، وأن 95 بالمئة من المساعدات التى تصل إلى غزة تمر عبر مصر بدعم من السلطات المصرية كما أن تركيا أرسلت حتى الآن 21 طائرة مساعدات و8 سفن مساعدات.

ووجه الشكر لجميع السلطات المصرية فى القاهرة والعريش، وخاصة وزارة الخارجية والهلال الأحمر المصرى والجهات الأمنية، على المساعدة التى قدمتها موضحاً أن كل سفينة مساعدات جاءت إلى غزة أحضرت ما بين 2 إلى 3 آلاف طن من المساعدات.

وحث الجانب الإسرائيلي، الذى يسيطر على الجانب الآخر من الحدود، ويعيق دخول المساعدات إلى غزة، على أن ينشط إجراءاته على الحدود من أجل وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع، ويجب على إسرائيل أن تأخذ خطوات ملموسة لضمان دخول المواد الغذائية إلى غزة.

وأوضح السفير «شن» أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم فى فترة ما بعد وقف إطلاق النار، لأن الشعب التركى يشعر بمعاناة وظلم الشعب الفلسطينى مثل الشعب المصرى.