همسة طائرة

السبت 06/أبريل/2024 - 08:09 م 4/6/2024 8:09:05 PM

ومصر تستقبل الجمهورية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ووسط آمال وطموحات بغدٍ أفضل بعد خطاب الرئيس التاريخى عقب حلف اليمين تتجدد خطوات القيادة السياسية نحو تحقيق الهدف المنشود منذ تولى الرئيس دفة الحكم فى يونيه ٢٠١٤ وهو الجمهورية الجديدة وحلم السيسى بأن تصبح مصر أم الدنيا أد الدنيا.

وفى الطيران بشقيه المدنى ممثلاً فى وزارة الطيران والعسكرى ممثلاً فى القوات الجوية المصرية يستعد القائمون للحدث الأهم وهو إيجيبت أير شو ٢٠٢٤ EGYPTAIR Intercontinental SHOW 2024 وذلك فى الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

<< يا سادة.. يوم الخميس ٨ يونيه ٢٠٢٣ تلقينا دعوة كريمة من الفريق محمد عباس وزير الطيران والفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية لحضور المؤتمر الصحفى العالمى الذى نظمته قواتنا المسلحة عن انطلاق النسخة الأولى من معرض مصر الدولى للطيران والفضاء (Egypt Air Show 2024) المقرر انعقاده وقتها فى مايو 2024 بمطار العلمين الدولى ونظراً للإقبال الشديد من العارضين تأجل المعرض إلى شهر سبتمبر ٢٠٢٤ وتحديدا فى الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر لإتاحة الفرصة كاملة أمامهم للكشف عن العلامة التجارية وعرض منتجاتهم وخدماتهم المتطورة لجمهور مختار من أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا، بما فى ذلك الوكالات العسكرية والقوات الجوية ووكالات الفضاء.. والتواصل مع خبراء الصناعة والمصنعين والموردين فى قطاع الطيران بما يعزز النطاق الحميم لـEIAS التفاعلات الهادفة وبناء العلاقات فى المنطقة... وجذب العملاء المحتملين من خلال إنشاء فرص عمل من خلال الاجتماعات وجهًا لوجه مع العملاء والشركاء المحتملين من القطاعين الحكومى والخاص. تحديد طرق نمو جديدة غير معتادة فى الأحداث الأكبر... والدعاية من خلال الاستفادة من التعرض الإعلامى المكثف من خلال منشورات الصناعة الرائدة والمواقع الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية، ما يعزز ظهور علامتهم التجارية ومعلومات السوق حيث يبقى العارضون على اطلاع بأحدث الاتجاهات والتطورات فى مجال الطيران يجمع EIAS أصحاب المصلحة المؤثرين، ويقدم رؤى سوقية استراتيجية للتنقل الفعال فى الصناعة.

<< يا سادة.. ومن المنتظر أن يشارك فى المعرض الشركات المصنعة للطائرات التى تقوم بتصميم وبناء وتوريد الطائرات التجارية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال والطيران العام.. الشركات المصنعة للمحركات التى تقوم بتصميم وبناء وتوريد محركات لأنواع مختلفة من الطائرات وموردو إلكترونيات الطيران والإلكترونيات التى تقوم بتصميم وبناء وتوريد الأنظمة والمكونات الإلكترونية للطائرات، مثل أنظمة الملاحة، ومعدات الاتصالات وأنظمة إدارة الطيران والشركات المصنعة والموردة لمعدات ومكونات الطيران والعارضون الذين يقومون بتصميم وبناء وتوريد مجموعة واسعة من معدات ومكونات الطيران بما فى ذلك معدات الهبوط والفرامل وأنظمة الوقود والديكورات الداخلية للطائرات.. ومقدمو خدمات الطيران التى تقدم خدمات متنوعة لصناعة الطيران، بما فى ذلك خدمات التأجير والتمويل والتأمين والخدمات اللوجستية.. وموردو المعدات العسكرية التى تقدم المعدات والتقنيات العسكرية، مثل أنظمة الرادار وأنظمة الأسلحة ومعدات الاتصالات..وموردو صناعة الفضاء التى تصنع المكونات والأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق ومشغلو المركبات الفضائية ومنظمات أبحاث الفضاء.. ومنظمات البحث والتطوير والعارضون الذين يقومون بالبحث والتطوير فى مجال الطيران، بما فى ذلك هندسة الطيران والديناميكا الهوائية وعلوم المواد. ومقدمو التعليم والتدريب والعارضون الذين يقدمون التعليم والتدريب لصناعة الطيران، بما فى ذلك تدريب الطيارين، والتدريب على مراقبة الحركة الجوية، وبرامج هندسة الطيران.

<< يا سادة.. وخلال المؤتمر سيلتقى العارضون مع قادة القوات الجوية ورؤساء الأركان ووزيرى النقل والطيران المدنى والرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران والمديرين التنفيذيين على مستوى C.. ضباط المشتريات بالقوات الجوية وتطوير القدرة الجوية فى المستقبل.. رؤساء وكالات الفضاء قادة القوات الفضائية مسئولى مشتريات شركات الطيران المتخصصين فى صناعة الطيران المديرين الفنيين وفرق المشروع كبار المسئولين التنفيذيين OEM الموزعين والوكلاء الإقليميين المستثمرين والمحللين الماليين.. الباحثين فى مجال الفضاء الجوى.

<< يا سادة.. إن فرحتى لا يمكن أن توصف بهذا الإعلان عن استضافة أم الدنيا لهذا الحدث العالمى فى مجال الطيران والفضاء، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر دائمًا تؤكد قدرتها للعالم على تنظيم فعاليات ومعارض وأحداث كبرى، كما أن تنظيم المعرض يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية فى مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر وضمن توجيهات من الرئيس بوضع الصناعات العسكرية المصرية على الخريطة العالمية والاهتمام بإبرام شراكات مع كيانات ومؤسسات عالمية لتعميق التصنيع المحلى للصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية بمصر كما حدث مع معرض إيديكس الدولى.. والآن فى مجال الطيران والفضاء.

<< يا سادة.. إنها مصر العظيمة برجالها وأبنائها المخلصين.. إنها أم الدنيا وأم الحضارات وأم الثقافات.. إنها أم الصابرين المرابطين فى ظهر قيادتهم السياسية ومؤمنين ببسالة جيشها ورجاله المخلصين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

<< همسة طائرة.. شكراً قواتنا المسلحة الباسلة بقيادة القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ونحن نعيش نهضة غير مسبوقة فى كافة المجالات فى عهد سيادتكم وعلى رأسها القطاع الذى أشرف بتغطيته «الطيران المدنى».. فمصر التى شهدت «معرض إيديكس الدولي» للصناعات العسكرية بالنجاح المنقطع النظير فى نسخته الثانية رغم تداعيات فيروس كورونا وقتها لقادرة على إقامة معرض للطيران على أرض مطاراتها الدولية معرض مصر الدولى للطيران والفضاء فى سبتمبر ٢٠٢٤ بنجاح سيشهد به العالم أجمع.. حفظ الله الوطن وحفظكم.. وتحيا مصر.. تحيا مصر العظيمة دائمًا مع الجمهورية الجديدة.