أمرت قاضي المعارضات بطوخ ، بتجديد حبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس مما ادي لوفاته ، بدائرة مركز شرطة طوخ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد،كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قرار قضائي بشأن المتهم بقتل جثة شاب بطلق نارى بالرأس في طوخ

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالتصريح بدفن شاب لقي مصرعه خلال فترة علاجه بالمستشفي، متأثرا باصابته بطلق نارى من سلاح ناري، بالرأس مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج "طبنجة 9 ملى"، من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار مدينة أسوان

كما لقي شخص مصرعه، اليوم السبت أسفل عجلات القطار بالقرب من مزلقان السيل في مدينة أسوان، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص أمام مزلقان السيل، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص يدعى رزق . أ 43 سنة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بعد أن تصادف مرور القطار والذي اصطدم به ما أدى إلى مصرعه على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.