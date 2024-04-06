السيطرة علي حريق نشب داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر

سيطرت الحماية المدنية بمديرية امن القاهرة، اليوم السبت، علي حريق نشب داخل مستشفى التامين الصحي بمدينة نصر دون وقوع إصابات، وتوالت النيابة التحقيق .

السيطرة علي نشب داخل مستشفى التامين الصحي بمدينة نصر

كانت البداية بتلقي إدارة الحماية المدنية بمديرية امن القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمستشفى التأمين الصحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

السيطرة علي نشب داخل مستشفى التامين الصحي بمدينة نصر

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

التصريح بدفن جثة شاب اصيب بطلق نارى بالرأس في طوخ

وفي واقعة اخري ، امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالتصريح بدفن شاب لقي مصرعه خلال فترة علاجه بالمستشفي، متأثرا باصابته بطلق نارى من سلاح ناري، بالرأس مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ضبط المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج "طبنجة 9 ملى"، من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.