بدء إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى

بدأ، منذ قليل، حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقام حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت، في فندق الماسة بالقاهرة، وتحرص عليه رئاسة الجمهورية بتنظيمه كل عام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي شهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية.

ويعتبر الحفل مناسبة تقليدية مميزة تجمع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك، ولتأكيد التزام الرئاسة بدعم وخدمة المجتمع المصري.