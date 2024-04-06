السبت 06 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لبسك لغيرك عيد.. اطلاق مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس بالمنيا

توزيع الملابس
توزيع الملابس

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، بكافة اداراتها ، اليوم السبت ٥ ابريل ، مبادرة يوم الخير فى عامها الثالث ، تحت شعار "لبسك لغيرك  عيد "لتوزيع مايقرب من ٤٥٠٠ قطعة ملابس بمراكز الشباب وعلى القرى الاكثر احتياجا، قبل عيد الفطر المبارك.

 

وذلك من خلال عرض الملابس على استندات ، وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز الشباب ، والقرى المحرومة ،  والتى ليس لديها مراكز شباب ، حيث تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس ولعب الأطفال ، والشنط ، والأدوات المدرسية بإدارات شباب ، العدوة ، مغاغة ، سمالوط ، ديرمواس ، بنى مزار ، مطاى ، مركز المنيا ، ابوقرقاص ، ملوى .

 

وتم اعدادها وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها اليوم ، وحتى يوم وقفة عيد الفطر ، وقد  اطلقت   وزارة الشباب والرياضة المبادرة اليوم على مستوى الجمهورية ، بحضور قيادة الوزارة ، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، المبادرة تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ، من خلال اندية الفتاة والمرأة ، وتغطية ومتابعة من إدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامى .

 

وقد شارك مراكز شباب مدينة ديرمواس ، سمالوط ، ومغاغة ، العدوة ، فى فعاليات الإفتتاح المباشر وبحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة ، الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة، الدكتور شريف البغدادى مدير إدارة تنمية الشباب ، الدكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق المبادرة ، وكذلك مديرى إدارات ديرمواس ، سمالوط ، ومغاغة ، العدوة ، ومديرى مراكز الشباب والعاملين ،  وقد حظيت المعارض بتواجد كثيف من المواطنين.

 

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على أن المبادرة تعكست الدور المجتمعي الكبير ، الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية ، من خلال مراكز الشباب ، التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.

 

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، ان مبادرة يوم الخير هي من المبادرات الهامة ، التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب ، والتي تهدف إلى توزيع الملابس على أهلينا ، في جميع أنحاء الجمهورية ، خصوصا في القرى والنجوع ، والأماكن الأكثر إحتياجا ، لتوفير الملابس تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

 

اشار مندى عكاشة ، ان مبادرة يوم الخير من المبادرات المميزة ، و التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة  ، وقد تم اطلاقها منذ عامين، تعكس الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة ، من خلال مشاركة الاهالى فرحتهم بالعيد ، وتوزيع الملابس عليهم بالمجان للقرى الأكثر احتياجا.

 

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا  ، الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، وتنفيذ إدارة تنمية الشباب بالمديرية ، بقيادة الدكتور شريف البغدادى، وتنسيق دكتورة ايمان عليوه.

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