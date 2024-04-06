لبسك لغيرك عيد.. اطلاق مبادرة يوم الخير لتوزيع الملابس بالمنيا

اطلقت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، بكافة اداراتها ، اليوم السبت ٥ ابريل ، مبادرة يوم الخير فى عامها الثالث ، تحت شعار "لبسك لغيرك عيد "لتوزيع مايقرب من ٤٥٠٠ قطعة ملابس بمراكز الشباب وعلى القرى الاكثر احتياجا، قبل عيد الفطر المبارك.

وذلك من خلال عرض الملابس على استندات ، وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز الشباب ، والقرى المحرومة ، والتى ليس لديها مراكز شباب ، حيث تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس ولعب الأطفال ، والشنط ، والأدوات المدرسية بإدارات شباب ، العدوة ، مغاغة ، سمالوط ، ديرمواس ، بنى مزار ، مطاى ، مركز المنيا ، ابوقرقاص ، ملوى .

وتم اعدادها وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها اليوم ، وحتى يوم وقفة عيد الفطر ، وقد اطلقت وزارة الشباب والرياضة المبادرة اليوم على مستوى الجمهورية ، بحضور قيادة الوزارة ، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، المبادرة تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ، من خلال اندية الفتاة والمرأة ، وتغطية ومتابعة من إدارة العلاقات العامة والمركز الإعلامى .

وقد شارك مراكز شباب مدينة ديرمواس ، سمالوط ، ومغاغة ، العدوة ، فى فعاليات الإفتتاح المباشر وبحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل الوزارة ، الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة، الدكتور شريف البغدادى مدير إدارة تنمية الشباب ، الدكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق المبادرة ، وكذلك مديرى إدارات ديرمواس ، سمالوط ، ومغاغة ، العدوة ، ومديرى مراكز الشباب والعاملين ، وقد حظيت المعارض بتواجد كثيف من المواطنين.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، على أن المبادرة تعكست الدور المجتمعي الكبير ، الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية ، من خلال مراكز الشباب ، التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ، ان مبادرة يوم الخير هي من المبادرات الهامة ، التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز الشباب ، والتي تهدف إلى توزيع الملابس على أهلينا ، في جميع أنحاء الجمهورية ، خصوصا في القرى والنجوع ، والأماكن الأكثر إحتياجا ، لتوفير الملابس تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

اشار مندى عكاشة ، ان مبادرة يوم الخير من المبادرات المميزة ، و التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، وقد تم اطلاقها منذ عامين، تعكس الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة ، من خلال مشاركة الاهالى فرحتهم بالعيد ، وتوزيع الملابس عليهم بالمجان للقرى الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، الدكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، وتنفيذ إدارة تنمية الشباب بالمديرية ، بقيادة الدكتور شريف البغدادى، وتنسيق دكتورة ايمان عليوه.