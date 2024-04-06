عمرو موسى يستقبل السيسي في مقر حفل إفطار الأسرة المصرية

استقبل عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، في حفل إفطار الأسرة المصرية.

ومان في الاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ.

وقد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، توافد واسع لسياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية على حفل إفطار الأسرة المصرية.