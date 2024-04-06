صحة الفيوم تعلن مراكز صرف الألبان وفحص المقبلين على الزواج خلال العيد

اعلنت مديرية الصحة بالفيوم اماكن صرف الالبان للاطفال ومنفذ فحص المقبلين على الزواج خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم انه تم تخصيص مركز طبى الحادقة فى بندر الفيوم لفحص المقبلين على الزواج خلال اجازة العيد ,واضاف الدكتورة ابتسام روبى مديرة رعاية الامومة والطفولة انه تم اخصيص اماكن صرف البان الاطفال خلال اجازة عيد الفطر وهى مركز طبى كيمان فارس لادارة بندر الفيوم والوحدة الصحية فى قرية العزب لادارة مركز الفيوم وفى ادارة سنورس الصحية تم تخصيص مركز طبى سنورس وفى ادارة طاميه تم تخصيص مركز طبى طاميه والوحدة الصحية فى العجميين لادارة ابشواى الصحية وفى ادارة يوسف الصديق تم تخصيص الوحدة الصحية فى المشرك قبلى ومركز طبى اطسا لادارة مركز اطسا الصحية .

احتفالية الايتام

ومن جهه اخرى وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة نحو 500 طفل من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية والأسر البديلة بمحافظة الفيوم، بنادي جرين جاردن بمدينة الفيوم.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة والمسابقات بالإضافة لتوزيع هدايا وألعاب على الأطفال وحفل إفطار جماعي للأطفال والعاملين والمتطوعين، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الجارحي وأمانة التحالف الوطني بالفيوم. كما نفذت المؤسسة ذات الاحتفالية في محافظات الجيزة والسويس كجزء من خطة المؤسسة والتحالف للرعاية المتكاملة للأيتام والفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن مؤسسة الجارحي هي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ إنطلاقه في مارس ٢٠٢٢، وتهدف إلى تحسين أوضاع الفئات والأسر والمناطق الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وشركاء التنمية المحليين والدوليين؛ للوصول إلى مجتمع تنموي مُستدام، وفق منهجية وطنية تركز على المواطن وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم كمحور الاهتمام Citizen Centric باعتباره الهدف والمستفيد بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية الـ17، من خلال تقديم خدمات أساسية ومجتمعية وتنموية متنوعة، وتعزيز مفهوم التطوع والمشاركة والوعي المجتمعي، وتحفيز الجهود الفردية والجماعية وبناء الشراكات وجذب الموارد؛ لإحداث التأثير الإيجابي البناءّ في المجتمع والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بالتعاون مع كافة الفاعلين في الحكومة والمجتمع.