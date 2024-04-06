حبس عصابة أجنبية خطفت حقيبة أموال من صاحب مصنع

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي، مكون من 4 اشخاص، يحملون جنسية أجنيبة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من صاحب مصنع أحذية بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ) بدائرة القسم ولاذا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل مائدة إفطار ودورة مياه مسجد تاريخى بمنطقة بولاق أبو العلا دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ومائدة إفطار وامتد لدورة مياه مسجد أبو العلا التاريخى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وفي هذا اليوم ايضا منذ قليل إندلاع حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر

نشب حريق دخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، ليلتهم أجزاء من الطابق السابع في المبنى المكون من 11 طابقا، وهرعت قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بمستشفى التأمين الصحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وفرضت الحماية المدنية كردون حول الحريق لمنع انتقال النيران لغرف المرضى وتصاعدت الادخنة من داخل الطابق الثامن وجاري عمليات التبريد والسيطرة على النيران ومن ناحية أخري حرر محضر بالواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وجاري تحرير محضر وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق

وقال مصدر بالحماية المدنية أن تفاصيل الحريق ، الذي شب بمستشفى التأمين الصحي فرع مدينة نصر بسبب ماس كهربائى داخل معمل التحاليل بالطابق السابع موضحاً أنه لا يوجد مصابين وتم إخماد الحريق وانصراف الجهات المعنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.