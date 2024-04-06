عاجل.. المقاومة الفلسطينية تجهز على جنود إسرائيليين في خانيونس من مسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، أنه بعد عودة رجالها من خطوط القتال، أجهزوا على 5 جنود صهاينة من المسافة صفر، وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى عبر حسابها: قصفنا تجمعات جنود العدو وآلياتهم العسكرية بقذائف الهاون شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي لبنان، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ‏ موقع ‏رويسات العلم، وثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.‏