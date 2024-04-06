ورشة عمل للتدريب على المهام الأدائية بمنطقة سوهاج الأزهرية ‏

تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، نظمت إدارة ‏التدريب التربوي بالمنطقة برئاسة الدكتور موهوب عيسى، اليوم السبت، ورشة عمل للتدريب على المهام ‏الأدائية لموجهي العموم والأوائل بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد بسوهاج.‏





تستهدف ورشة العمل تنمية مهارات الموجهين على المهام الأدائية والتي تعد إحدى استراتيجيات التقويم ‏الواقعي ومكملًا أساسيًّا للتقويم التقليدي كمرحلة أولى، يعقبها مرحلة ثانية يقوم فيها موجهو العموم والموجهون ‏الأوائل بتنفيذ ورش عمل للتدريب على المهام الأدائية للموجهين بالإدارات التعليمية ومشرفي المواد في كل ‏إدارة تعليمية، ثم تنفيذ ورشة عمل للمعلمين في معاهدهم حول نفس المادة التدريبية المرسلة من إدارة ‏التدريب التربوي بقطاع المعاهد للمهام الأدائية لتناقل أثر التدريب لتصبح (ورشة عمل داخل كل معهد).‏





وفي سياق آخر نظم فرع الرواق الأزهري بمعهد الشيخ محمود عنبر بطهطا شمال محافظة سوهاج، إحتفالية لتكريم عدد من الدارسين بالفرع الذين أتموا ختم القرآن الكريم كاملا وبعض الدارسين بالحلقات، تشجيعا وتحفيزا للدارسين المقيدين بالفرع على الحفظ والدراسة، تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .





وخلال الاحتفالية، تم تكريم المحفظين العاملين بالفرع والبالغ عددهم 22 محفظا لما يقومون به من جهود مضنية مع الدارسين بالحلقات في التحفيظ والمراجعة.





وقدمت إدارة الرواق بالفرع بعض الدروع للقائمين على الأروقة الأزهرية بسوهاج على الجهود التي يبذلونها بالفروع.





وأوضح د. نور الرمادي، مدير فروع الرواق بالمحافظة، أن فرع الرواق بمعهد الشيخ محمود عنبر يعد واحدا من أكبر فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج حيث يضم عدد (1068) دارسا برواق القرآن الكريم للطفل والكبار ورواق القراءات، موزعين على عدد (45) حلقة تحفيظ على مدار الأسبوع ويقوم بالتحفيظ بالفرع (22) محفظا من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر الشريف.





وقام على تنظيم الاحتفالية المنسقون العلميون والإداريون بالفرع: الشيخ كمال أبو عليو، المنسق العلمي، والأستاذ محمد النحاس، والأستاذ أحمد صلاح، المنسقان الإداريان، مع مشاركة من بعض المحفظين العاملين بالفرع، وبحضور الأستاذ أحمد شومان مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، والدكتور حسن أبو الدهب مدير إدارة طهطا الأزهرية، وأعضاء إدارة الرواق بسوهاج.