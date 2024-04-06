عاجل
عاجل.. المقاومة الفلسطينية تجهز على جنود إسرائيليين في خانيونس من مسافة صفر عاجل.. حزب الله يقصف موقع رويستات العلم وثكنة زبدين المحتلين
السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السولية يكشف أسباب تراجع مستوى الأهلي أمام سيمبا

عمر السولية
عمر السولية

كشف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أسباب تراجع المستوى للعديد من اللاعبين خلال مواجهة سيمبا بالأمس الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

txt

مانشستر سيتي يكتسح كريستال بالاس ويعتلي قمة الدوري


وتحدث عمرو السولية في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كيث قال: "مواجهة سيمبا كانت صعبة، فلقد واجهنا فريقًا جيدًا، لكننا كنا نملك أفضلية واضحة بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضنا، وهذا الأمر منحنا أريحية كبيرة في لقاء الإياب".
وأضاف: "خوضنا الشوط الأول بحذرٍ بعض الشيء، لكن في الشوط الثاني ازداد إصرارنا على الفوز وتسجيل هدف، ونجحنا في تحقيق ذلك".
وأكمل السولية: "طريقة لعبنا كانت مختلفة في الشوطين، حيث اتبعنا تعليمات المدير الفني، ففي الشوط الأول حاولنا إجبار الفريق التنزاني على الخروج بالكرة من منطقته وخلق مساحات في ظهره، بينما لعبنا بطريقة أكثر هجومية في الشوط الثاني".

مواد متعلقة

موقف ياسر ابراهيم من مواجهة الزمالك

توخيل يُعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هايدينهايم
الجريدة الورقية