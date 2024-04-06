مانشستر سيتي يكتسح كريستال بالاس ويعتلي قمة الدوري

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كيبرًا علي نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فريق مانشستر سيتي علي نظيره كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليواصل ملاحقة ليفربول ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي.

وافتتح جان فيليب ماتيتا أهداف المباراة عند الدقيقة 4 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل كيفين دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وأضاف ريكو لويس الهدف الثاني في الدقيقة 47 لمانشستر سيتي، قبل أن يسجل إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 66، واختتم دي بروين أهداف السيتي في الدقيقة 70، وقلص أودسون إدوارد الفارق في الدقيقة 86 من عمر المباراة.