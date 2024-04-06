الشناوي ينتظر بشرى سارة من الخبير الألماني

يخضع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لفحوصات طبية جديدة بعد أسبوع، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.

ويخوض الشناوي حاليا المرحلة الثانية من التأهيل، بالمشاركة في تدريبات الكرة دون السقوط أرضا، وذلك وفقا للبرنامج المخصص له.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، وتحديدا في مواجهة الرأس الأخضر بخلع في الكتف.

وينتظر الشناوي بشري سارة من الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد عرض الفحوصات الجديد عليه، لتحديد الموعد النهائي لعودته للتدريبات الجماعية، تمهيداً لمشاركته في المباريات، والمتوقع أن تكون مطلع مايو القادم.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهاباً وإيابا في الدور ربع النهائي من البطولة.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا بنتيجة 2 - 0 باستاد القاهرة الدولي في إياب ربع النهائي، بعد الانتصار على سيمبا بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي في العاشرة مساء يوم الإثنين 8 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.