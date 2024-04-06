عمرو الليثي: طالبنا بمحاسبة الإعلام الغربي على نقله صورة مغلوطة لحرب غزة

حل الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ضيفا على تلفزيون فلسطين، في برنامج" مع "رئيس التحرير" تقديم محمد البرغوثي.

ووجه الليثي في بداية حديثه تحية شكر وتقدير إلي الشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه كما وجه تحية إلي الرئيس ابو مازن والذي حرص علي الاطمئنان علي صحته بعد تعرضه لحادث من خلال اتصال هاتفي .. مضيفا: انني والحمد لله بصحة جيدة وهذه هي ضريبة المهنة وهذا شئ بسيط بجانب ما يقدمه الإعلاميين الفلسطينين من تضحيات كبيرة.

كما وجه الليثي تحية شكر وتقدير الي الإعلام الفلسطيني المهني الحر والذي يواجه التحديات بكل شجاعة ويقدم تغطية محترمة ومتميزة.

جريمة حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني

وأضاف الليثي تن ما تقوم به قوات الاحتلال من إبادة جماعية هو جريمة حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني ويجب ان يتم محاكمتهم ، مشيرا الي فوزه بحائزة المركز الكاثوليكي واهداها الي الصحفي والمراسل الفلسطيني وائل الدحدوح لانه رمز للإعلام ونضال الشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء دور الاتحاد في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الرواية الفلسطينية، وان الاتحاد هو اول اتحاد يقوم بفتح مكتب في رام الله، وهو اول مكتب اخباري يفتح لمنظمة عربية وإسلامية ، وحرصنا علي اقامة يوم للبث المشترك مع الاتحاد والتليفزيون الفلسطيني لدعم الإعلام الفلسطيني ونقل الصورة الي اكثرمن من ٤٧ دولة عربية وإسلامية ، وبث يومي من خلال مكتبنا في رام للجرائم التي ترتكب ضد ابناء الشعب الفلسطيني ويتم إرساله ال كافة الدول التابعة للاتحاد ، كما اشتركنا مع اتحاد الإذاعات العربية في يوم بث مشترك ، وشاهدنا ان هناك اخبار كاذبة تبث عبر شبكات إعلامية عالمية ، وسقطت ورقه التوت عن الإعلام الغربي الكاذب و طالبنا بمحاسبته علي نقله صوره مغلوطه عما يدور في غزة ، وان السوشيال ميديا كشفت اكاذيب القنوات العالمية وزيف اخبارها وتغطيتها ، وان القنوات التي تبث اخبار كاذبة انكشفت امام المشاهد ولم تعد مصدرا للخبر.

تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي

وطالب الليثي بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي والذي يضم عدد من الاتحادات الإعلامية ، ولا بديل عن وجود كيانات إعلامية تحت مظلة ميثاق الشرف الإعلامي ، وستكون عنوان اجتماعات ولقاءات مع عدد من الاتحادات خلال الفترة المقبلة للتفعيل ميثاق للشرف الإعلامي ، بالإضافة اللي أن قنوات الإعلام الرسمي اكثر انضباطا وملتزمة بميثاق الشرف الإعلامي ، ولكن هناك بعض القنوات الخاصة لانعرف مصدر دخلها ، وان السوشيال ميديا اصبحت الأكثر تأثيرا علي المجتمعات والرأي العام

وتابع الليثي بان الاتحاد ينشئ حالياً اول وحدة ذكاء اصطناعي كاول اتحاد في هذا المجال وتكون عقب عيد الفطر المبارك وسوف تكون نقلة كبيرة في الإعلام الإخباري والبرامجي ، وايضاً لدي الاتحاد أكبر أكاديمية تدريب "اوسبو " والتي قدمت ما يفوق ٥٤ دورة تدريبية في عام ونصف في العديد من المجالات وايضاً دورة تدريبية خاصة للعاملين في التليفزيون الفلسطيني ، كما يقوم الاتحاد بتقديم جائزة لأفضل عمل عن فلسطين