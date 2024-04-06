كولر يفتح الباب لمشاركة المغضوب عليهم أمام إنبي

التدوير يبدأ أمام إنبي

فتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الباب أمام عودة بعض اللاعبين الغائبين عن المشاركة في المرحلة السابقة، للظهور في المباريات القادمة بالدوري الممتاز.

ويفكر كولر في التعامل على سياسة التدوير ومنح الفرص لعدد من اللاعبين أمثال احمد عبد القادر ووسام ابوعلي وكريم فؤاد واكرم توفيق وكريم الدبيس ومحمود متولي، للمشاركة في مواجهة انبي المحدد لها يوم الاثنين القادم بالدوري الممتاز.

وقرر كولر إراحة بعض اللاعبين الأساسيين بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني في دوري الأبطال قبل يومين فقط مواجهة انبي بالدوري، خوفا من تعرضهم للإصابات أو الإجهاد قبل مواجهة الزمالك الهامة والمحدد لها يوم 15 ابريل الجاري.

وقال كولر عقب لقاء سيمبا، أن خوض الفريق مباراة كل 3 ايام سوف يدفعه للاعتماد على بعض اللاعبين البعدين عن المشاركة لتجنب الإرهاق والاجهاد.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهاباً وإيابا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي في العاشرة مساء يوم الإثنين 8 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.