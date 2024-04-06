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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

توخيل يُعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هايدينهايم

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفيق بايرن ميونخ، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره هايدينهايم ضمن مباريات الجولة ال 28 من الدوري الألماني وستقام المباراة علي ملعب فويت.

وستقام المباراة عصر اليوم الموافق 6 إبريل  2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف  بتوقيت مكة المكرمة.

 تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هايدينهايم

 

 تشكيل بايرن ميونخ

 

ترتيب بايرن ميونخ وهايدينهايم:

يحتل العملاق البافاري المركز الثاني برصيد 60 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر بايرن ليفركوزن برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد فريق هايدينهايم في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

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