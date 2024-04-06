كولر يحدد موعد مشاركة وسام ابو علي في مباريات الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التسرع في مشاركة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي في مباراة مباراة سيمبا التنزاني التي جمعتهما أمس الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال كولر عقب المباراة، أن وسام ابو علي أصبح جاهز للمشاركة في المباريات قبل لقاء سيمبا، ولكنه رفض التعجل في مشاركته خوفا من تكرار إصابته.

وأشار كولر إلى أنه سوف يمنح وسام ابو علي الفرصة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي منعا لتكرار إصابته مرة أخرى.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهاباً وإيابا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي في العاشرة مساء يوم الإثنين 8 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.