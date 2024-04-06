وزير السياحة والآثار يتابع جاهزية تشغيل المتحف المصري الكبير

الآثار في أسبوع

عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المختلفة تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. كما قام بجولة داخل متحف مراكب خوفو لتفقد الأعمال، ومسارات الزيارة داخله وما يحويه من خدمات.

وزير السياحة والآثار يتفقد استراحة الملك فاروق بالهرم تمهيدًا لترميمها

قام وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية داخل منطقة أهرامات الجيزة للوقوف على الوضع الراهن لاستراحة الملك فاروق والحالة الإنشائية للمبنى، ومدى إمكانية تدعيمه وترميمه، وإمكانية تحويله إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.

معرض مؤقت بعنوان "البشارة و العذراء" بمتحف شرم الشيخ

تحت عنوان "البشارة و العذراء" أقام متحف شرم الشيخ معرضًا مؤقتًا للآثار، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد البشارة القبطي. حيث يضم المعرض أيقونة ثلاثية، وهي أيقونات البشارة والقديس يوحنا والقديس متي، والتي تبرز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية.

وعلى هامش افتتاح المعرض، تم إقامة ندوة ثقافية عن فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة إلى شرح تفصيلي للأيقونات المعروضة بالمعرض وكلمة عن كيفية الترميم وأهمية صيانة الأيقونات وحفظها.

متاحف الآثار تُسلط الضوء على المرأة وشهر رمضان من خلال القطع الأثرية لشهر مارس

وقع اختيار الجمهور لشهر مارس على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.