السكة الحديد: قطارات إضافية و800 نقطة حجز لتذاكر سفر العيد

استعدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم السفر في عيد الفطر المبارك، حيث دفعت الهيئة بالعديد من القطارات لمواجهة الإقبال الكثيف على حجز التذاكر في عيد الفطر.

حجز التذاكر في عيد الفطر

ووفرت السكة الحديد أكثر من وسيلة إلكترونية لحجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، وتسهيلا علي الركاب بدلًا من الوقوف أمام شابيك التذاكر والأزدحام .

ويمكن للركاب حجز التذاكر متاح إلكترونيًا عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية فوري، كما تم توفير أكتر من 800 ألف نقطة بمختلف المحافظات، يمكن حجز التذاكر من خلالها.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 10 قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

إجازة عيد الفطر المبارك

ويتم تشغيل قطارى 1941/1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس، إعتباراً من يوم 6 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة / أسوان حتى يوم 18 أبريل 2023 يقوم من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:10 .

وإعتباراً من يوم 7 أبريل 2024 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفه برقم 1941 من أسوان / القاهرة حتى يوم 19 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة الساعة 11:10 .

كما يتم تشغيل مخصوص مكيف رقم 1942 / 1943 بين القاهرة / أسوان وبالعكس، وتشغيل مخصوص مكيف رقم 1945/1994 بين القاهرة / أسوان وبالعكس .



وتشغيل مخصوص مكيف رقم 1949/1948 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس وتشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان / الإسكندرية يوم 13 أبريل 2024 يقوم من أسوان الساعة 09:00 يصل الإسكندرية الساعة00:50 ، وتشغيل مخصوص مكيف رقم 1946-1947 بين القاهرة / أسوان وبالعكس .

كما وصل قبل أيام قليلة أول عربة درجة أولى مكيفة روسية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، وذلك ضمن اكبر صفقة توريد عربات الركاب لسكك حديد مصر لعدد ١٣٥٠ عربة مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية .