فرحة مزراعى الغربية بحصاد محصول بنجر السكر| شاهد

نفذ مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت، يوم حصاد الحقل الارشادي لمحصول بنجر السكر بقرية اميوط مركز قطور، بحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وأكد أن محافظة الغربية، تعد ضمن المحافظات الرائدة فى زراعة محصول بنجر السكر، الذى يعد من الزراعات التعاقدية التى أصبحت تدر هامش ربح للفلاح وذلك من خلال إعلان سعر المحصول قبل الزراعة مع ضمان التسويق ، وللأهمية الإستراتيجية لمحصول بنجر السكر فإن مديرية الزراعة بالغربية متمثلة فى الإدارة العامة للارشاد الزراعى تسعى لزيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول ، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير كافة المستلزمات من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية والأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واتباع أساليب الزراعة الحديثة ، والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر وصفات الجودة لهذا المحصول الاستراتيجى ، الذى يعد أحد أهم مصادر صناعة السكر الأبيض، التى تساهم فى الإنتاج المحلى لتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، ومن ثم عوائد اقتصادية إيجابية لها مردود قوى على الاقتصاد، ويدخل البنجر فى صناعة الأعلاف وبعض الأسمدة العضوية وغيرها.

وأشاد أبو شادي، بموسم حصاد محصول البنجر هذا العام، يبشر بإنتاجية عالية للفدان، موضحا أن هذا الأمر نتيجة الاهتمام الكبيرالذى توليه القيادة السياسية لهذا المحصول الاستراتيجى ، وتوفير منظومة متكاملة تهدف للحصول على اعلى إنتاجية من وحدة المساحة فى كافة الحاصلات الزراعية».

وأكد وكيل زراعة الغربية، أن المحافظة تسعى إلى رفع إنتاجية الفدان بشكل مستمر فى كافة المحاصيل المنزرعة بالمحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجان من مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة الحاصلات الزراعية، وتقديم الدعم للمزارع بما يضمن الوصول لأفضل إنتاجية للفدان،لافتا إلى تنظيم القوافل الإرشادية والمدارس الحقلية والحقول الإرشادية لكافه المحاصيل وزيارات ميدانية لتقديم كافه التوصيات الفنية للمزارعين.



وتابع وكيل وزارة الزراعة، يتم الآن الإستعداد للموسم الزراعي الصيفي والإلتزام بمساحات الأرز المقرره وعدم المخالفه والتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشاميه والقطن وفول الصويا مشيرا إلى نموذج الزراعه التعاقديه كضمان للتسويق بسعر مجزي

يأتي ذلك فى اطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى ، وبحضور الدكتور خالد أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعي ، المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجية التعاونى ، المهندس راضى عبد المحسن مدير الإدارة الزراعية بقطور ، المهندس ياسر عزت مسؤل قسم الارشاد الزراعي بقطور ، المهندس أسامة البنا ، المهندس احمد الجزار ، المهندس السيد النجومى مندوبى المنطقة الإحصائية ، ومهندسي الإرشاد بالمركز ، وعدد كبير من مزارعي الناحية

وفى نهاية اللقاء تم الاستماع الى المزارعين والرد على أسئلتهم

