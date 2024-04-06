الإحصاء: 29.7 ٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان الدولة نجحت في ارتفاع مستوى الصحة للمواطنين عن طريق تنفيذ مُبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،لافتا الى ان اهم المبادرات القضاء على فيروس "سي" والتي حققت نجاحا مبهراً شهد له المؤسسات الدولية كنموذج ناجح للقضاء علي المرض وطولب بتطبيقه علي بلدان اخري وخاصة في القارة الافريقية.وأكد الجهاز ،زيادة تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل بنسبة29.7 ٪ عام 2022

جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للصحة ،الذى يحتفل به في السابع من إبريل كل عام وهو الموافق لتأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1948 التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في المجــال الصحي حيث يتم الاحتفال هذا العام تحت شعار ( صحتي حقي ) .

و اشار الجهاز الى ان اجمالي عدد الأطباء البشريين بلغ 97.4 ألف طبيب بشرى عام 2022 مقابل 100.7 ألف طبيب بشرى عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 3.3 ٪.كما بلغ اجمالي عدد اطباء الاسنان 31.1 ألف طبيب اسنان عام 2022 مقابل 32.8 ألف طبيب اسنان عام 2021 بانخفاض بلغت نسبته 5 ٪. وبلغ اجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض 208.3 ألف ممرض عام 2022 مقابل 192.1 ألف ممرض عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 8.4٪.

ولفت الى ان اجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي بلغ 53.7 مليون منتفعاً عام 2022 وهو نفس عدد المنتفعين للعام السابق تقريبا.و بلغ اجمالي عدد مراكز الإسعاف 1577 مركزاً عام 2022 مقابل 1535 مركزاً عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 2.7 ٪.