140 ألف سيدة تستفيد من خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ،برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة ، خلال شهر مارس الماضي؛

وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة ، من خلال العيادات الثابتة والمتحركة ، وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، للوصول لأكبر عدد من المستفيدين ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم صحة الأسرة المصرية ، من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، قدمت خدماتها لـ١٤٠ ألفا و٧٩٥ منتفعة ، بالإضافة ، الى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي ، وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

واوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، ، انه تم صرف ١٤٩ ألفا و١٧ من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة ، وتنفيذ ١٢٥ ألفا و٥٩٦ زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات ، وتحويل ٩٤ ألفا و٤١٨ سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وتقديم الرعاية الصحية لحوالي ١٤ ألف و١٣٣ سيدة حامل ، وما يقرب من ١٣ ألفا و ٥٤٩ سيدة بعد الوضع.

وأشارت بدوي ، إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد ٢١ ألفا و٧٨ ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ١١ ألفا و٩٣٦ ندوة عن الأمراض المزمنة ، وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن الحملة تهدف للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع المواطنين ، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ، ورفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية .

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبي وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.