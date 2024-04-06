لاستقبال عيد الفطر .. رفع درجة الاستعداد القصوى بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بكافة المراكز، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف االصحي وومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن ورؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع في مناطق عملهم والإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها .

كما أكد رئيس مياه سوهاج على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى المحافظة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمره واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب والشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

ولفت رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة على جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثر من 255 موقعا للمياه على مستوى المحافظة، أنه تم مراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الإستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أيام العيد بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف االصحي لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي مؤكدا على الاستعداد بكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة أى طفوحات طارئة على مستوى المحافظة .

وفي سياق آخر كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد أجرت اختبارات المسابقة الدينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه أشرف على المسابقة الامام هشام هارون مدير ادارة بحوث المعاهد الازهرية بسوهاج سابقاً وشارك في المسابقة عدد 119 مشارك منهم 15 مشارك من العاملين في حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وعدد 104 مشارك من أبناء العاملين فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ ثلاث اربع القران ونصف القران وربع القران وخمسة اجزاء وثلاثة اجزاء على ان يتم تكريم الفائزين خلال احتفالية الشركة بحفظة القران الكريم.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن المسابقات تأتى لتشجيع العاملين وابنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا بالاضافة الى إعداد جيل صالح متخلق بأخلاق القرآن ومتزود بآدابه ولتحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ولتحقيق الفهم الصحيح للدين لمواجهات تحديات اليوم والمستقبل.