ضبط 2934 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية التفتيشية لمفتشي التموين ، والرقابة التموينية ، ومباحث التموين ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين خلال شهر مارس الماضي تمكنت من ضبط 2934 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية، وأكد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، خاصة مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستعرض التقرير الذى أعدته مديرية التموين، أن الحملات خلال شهر مارس الماضي ، أسفرت عن ضبط 2934مخالفة، منها 2438 مخالفة للمخابز البلدية ، وتنوعت المخالفات ما بين ، (724خبز ناقص الوزن -550 خبز غير مطابق للمواصفات -18 توقف عن الإنتاج -27 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 107 مخالفات لعدم وجود سجلات)، 1012 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

تحرير496 مخالفة للمحلات التجارية

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق ، تمكنت الحملة من تحرير496 مخالفة تموينية ، حيث جاءت المخالفات ما بين ، (13 عدم إعلان أسعار المنتجات - 110 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة -14 سلع بدون صلاحية -11 إدارة منشأة بدون ترخيص - 29 ذبح خارج المجازر الحكومية - 69 سلع مجهولة المصدر - 8 مخالفات غش تجاري – 4 مخالفات اسطوانات - 4 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 86 مخالفة لتجار تموينيين)، و147 قضية أخري متنوعة .