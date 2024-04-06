وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد ختام المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي »

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " بالتنسيق مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية أولي فعاليات الحوارات المجتمعيه نحو دعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي »تحت شعار"بحكايتك تكمل حكايتهم" ، برعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه .

بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الاستاذة راندا البيطار ، مدير عام برلماني الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وبمشاركة اعضاء برلماني الطلائع والشباب وأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية ،و أعضاء مراكز الشباب من المشاركين في الحوارات المجتمعية علي مستوي المحافظة، وذلك من مسرح هيئة الشبان العالمية .

وفي كلمته رحب الصبروط بالسادة الحضور مؤكدا على أهمية المبادرة لتمكين الفتيات ومساعدتهن للتعبير عن أنفسهن ،من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي، ، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية ،وطبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ،تأتي المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تنفذها الشباب والرياضة مثل أندية الفتاة تنفذ بمراكز الشباب لتمكين المرأة والفتاة ، والتي تدعم إبداعات الفتيات ، وبرنامج التمكين الإقتصادي للمرأة ، وأندية السكان التي تدعم صحة المرأة واستقرارها الصحي .



تضمنت فعاليات الختام عرضًا توثيقيًا يبرز الجلسات النقاشية وورش العمل بمراكز شباب المحافظة والتأكيد علي أن المرأة شريك في صنع المستقبل، ووزارة الشباب والرياضة مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة ، وهذه النجاحات تعكس التفوق والإبداع الذي يمكن أن تحققه الفتيات المصريات في مختلف المجالات ، وتلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق أهدافهن والمساهمة في تطوير المجتمع.

واستعرض المشاركون في الحوارات المجتمعية آليات تنفيذ الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم ، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم ، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين " .

تأتي المبادرة في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ؛ حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع ، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.