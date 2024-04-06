وصول 18 ألف طن فحم بترولي أخضر لميناء سفاجا



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم السبت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 28000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 888 شاحنة بضائع و141 سيارة، وشملت حركة الواردات 19000 طن بضائع عامةومتنوعة و 471 شاحنة بضائع و133 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامةومتنوعة و417 شاحنة بضائع و8 سيارات

واستقبل ميناء سفاجا البحري السفينة IMPERATOR وعلى متنها 18 ألف طن فحم بترولي اخضر قادمة من جورجيا لصالح شركة مصر للألومنيوم لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.

كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية ودليلة و تغادرالميناء العبارة امل و استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3400 طن بضائع عامةومتنوعة و475 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، اور وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1982 راكبا بموانيها.



وفي إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 685الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر فبراير الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 415 ألف طن بنسبة زيادة 7% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 54% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 270 ألف طن.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 485 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 1% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 243 ألف طن وصادر 241 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بنسبة زيادة 398% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000 طن وصادر 34 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 96 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 15 ألف طن وصادر 81 ألف طن بضائع واستقبل ميناء الزيتيات 11 ألف طن سولار وبروبلين، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 59 ألف طن فوسفات كم

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .