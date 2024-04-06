بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك .. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الفطر المبارك"، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

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فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة) يومى (الوقفة - أول أيام عيد الفطر المبارك) وتستكمل بعد إنتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024.. ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

مناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2024.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

بمناسبة الإحتفال بــ "عيد الفطر المبارك" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة) يومى (الوقفة - أول أيام عيد الفطر المبارك) وتستكمل بعد إنتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024.. ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .