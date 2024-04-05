تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بالغربية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على ليسانس، فتاة، مقيمين بالغربية، بإدارة كيان تعليمى وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا وهميا دون ترخيص بالغربية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 346 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية - كارنيهات دراسية بأسماء مختلفة - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بسوهاج

كما تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمديرية امن سوهاج، من ضبط تاجري مواد مخدرة، بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز أخميم .

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أكدت صحتها التحريات، بقيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مسكنهما بدائرة مركز أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وترويج المواد المخدرة على راغبي الكيف.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، جرى استهداف المُتحرى عنهما وأمكن ضبط كلٍ من مطرود. أ. أ، 45 عاما، عاطل، وصالح. ا. ا، 19 عامًا، عاطل، ويقيمان بدائرة مركز أخميم.

عُثر بحوزة المتهمين على 10 طرب من مخدر الحشيش، وكمية أخرى مجزأة مُعدة للبيع، بإجمالي 1.5 كيلو ونصف، و1 بندقية خرطوش عيار 12 وعدد 5 طلقات، وعدد 1 فرد روسي وعدد 4 طلقات، وميزان حساس، وعدد 2 هاتف محمول، وعدد 1 سلاح أبيض، ودراجة بخارية بدون لوحات، ومبلغ مالي قدرة 22،350 جنيه.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.