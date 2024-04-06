موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني

يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة قوية مع نظيرة شتوتجارت مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة ال 28 من الدوري الألماني والتي ستقام علي ملعب سيغنال إيدونا بارك.

موعد مباراة دورتموند وشتوتجارت:

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة دورتموند وشتوتجارت مساء اليوم الموافق 6 إبريل 2024 في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب دورتموند وشتوتجارت في بطولة الدوري الألماني

يتواجد فريق شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 57 نقطة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في 6 مباريات، في بطولة الدوري الألماني الممتاز.

بينما يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد 53 نقطة حصل عليهم بالفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 مباريات، وخسر في 4 مباريات في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين فريقي بوروسيا دورتموند وشتوتجارت قد انتهت بفوز فريق شتوتجارت بنتيجة 2-1 أمام فريق بروسيا دورتموند ضمن مباريات بطولة الدوري الألماني الممتاز.