تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هايدينهايم الليلة

يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، أمام نظيره هايدينهايم ضمن مباريات الجولة ال 28 من الدوري الألماني وستقام المباراة علي ملعب فويت.

وستقام المباراة مساء اليوم الموافق 6 إبريل 2024 في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل البايرن المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ توماس توخيل مدرب البايرن التشكيل كالآتي

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: مزراوي، مين جاي، أوباميكانو، بونا سار

في خط الوسط: لايمر، بافلوفيتش، توماس مولر

و في الهجوم: جنابري، هاري كين، ليروي ساني

ترتيب بايرن ميونخ وهايدينهايم:

يحتل العملاق البافاري المركز الثاني برصيد 60 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المتصدر بايرن ليفركوزن برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد فريق هايدينهايم في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.