الفيوم تخصص 123 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

خصصت مديرية الاوقاف فى محافظة الفيوم، 123 ساحة لاداء صلاة العيد فى مدن ومراكز المحافظة من بينها 9 ساحات فى مدينة الفيوم هى ساحة مساجد ناصر والمعلمين وابو داوود والشبان المسلمين وساحة مسجد الازهر وساحة مسجد الروبى ومحى الدين ابو العز وساحة مسجد روضة الفرقان وملعب نادى المحافظة امام الاستاد .

وتم تخصيص 4 ساحات فى قرية فيديمين بجوار مسجد الرضوان وبجوار الجمعية الزراعية وساحة الطيبين وبجوار مدرسة التوفيقية الابتدائية وفى قرية منية الحيط بجوار مسجد محمد امين معجون و6 ساحات فى الشواشنة بجوار المدرسة فى الخواجات ومركز شباب حنا حبيب وفى النزلة بجوار مسجد ابراهيم عبد اللطيف وفى ساحة قصر الجبالى وفى مركز شباب الشواشنة ومركز شباب عزبة زكى صالح وفى قرية العجميين تم تخصيص ساحة واحدة بجوار المدرسة الفنية .

وفى ادارة مركز اطسا غرب وشرق تم تخصيص 15 ساحات بجوار مسجد بدوى فى اهريت، ومركز الشباب فى منية الحيط، ووبجوار مسجد التقوى فى بندر اطسا، وساحة الوحدة المحلية فى تطون ووالارض الفضاء بجوار مسجد الصحابة فى تطون وارض فضاء السوق والمصلية الشرقية فى قرية قصر الباسل، وامام الوحدة المحلية فى مطول، وارض فضاء بجوار الملعب فى منشاة ظافر ووساحة الحديد فى منشاة حلفا والملعب فى عتامنة المزارعة والشئون الاجتماعية فى منية الحيط، ومركز شباب قلهانة وملعب عزبة زكريا فى قرية دفنو وفى مدرسة الغابة للتعليم الاساسي .

يوسف الصديق وسنورس

وفى يوسف الصديق ساحة مسجد الحاج رضوان فى قارون وارض فضاء بجوار مسجد الشهيد محسن حسين فى قرية رواق ومدرسة الامير حسن الابتدائية .

وتم تخصيص 16 ساحات فى ادارة مركز سنورس اول وثانى وهى الساحة الشعبية ومفارق حمادة فى مدينة سنورس ومدرسة الدكتور عنتر بعزبة عبد العليم ومركز الشباب فى جبلة وبجوار المدرسة الابتدائية فى قرية ابهيت الحجر وبجوار المسجد العتيق فى قرية منشاة عطيفة ومركزشباب بيهمو ومسجد ناصر فى مدينة سنورس ومركز شباب جرفس ومركز شباب الكعابى الجديدة ووبجوار مسجد الهوارى فى قرية ترسا ووبجوار دار المناسبات فى الكعابى القديمة مركز شباب منشاة بنى عثمان والنادى الرياضى فى عزبة صادق بقرية سنهور وساحة عزبة السيد راحيل واما المدرسة التجارية فى سنهور .

وتم تخصيص 19 ساحات فى ادارة مركز طاميه اول وثانى وهى ارض فضاء فى هوجمين فى العزيزية والساحة القبلية فى الروضة مركز شباب قرية قصر رشوان ومركز شباب قرية كفر محفوظ وارض المحلج فى بندر طاميه وملعب بجوار الجمعية الزراعية فى معصرة صاوى وساويرس الكبيرة ودبانة الشرقية وارض الملعب فى اصلان فى منشاة الجمال وساحة فرقص ومركز شباب الروبيات ومركز شباب وارض الفراقصة فى فانوس وارض فضاء بجوار مسجد الرحمن فى فانوسوالفهمية بجوار المدرسة فى منشاة الجمال وارض فضاء بجوار المسجد البحرى فى قرية الروضة ومركز شباب قرية دار السلام وعزبة خليفة فى قرية المقاتلة ومركز شباب معصرة صاوى .

وفى مركز ابشواى تم تخصيص 7 ساحات فى مركز الشباب ووالشيخ منصور فى ابو جنشو والمزلقان فى سنرو القبلية وابو شنب القبلى فى ابو شنب والمعهد الدينى فى ابوكساه وسويقة قرية شكشوك وبجوار المدرسة الاعدادية فى قرية عبود .

وتم تخصيص 12 ساحة فى مركز الفيوم"شمال " وهى مسجد الحاجة سيدة فى قرية العامرية ومسجد سلطان يوسف فى كفور النيل وارض فضاء بجوار مسجد العمدة فى العدوة ومسجد فراش النبى فى دمشقين والوحدة المحلية فى قرية دمو وبجوار مسجد سيد بركات فى قرية ابو السعود ومركز الشباب والمدرسة الابتدائية فى سيلا ومدرسة اللاهون الابتدائية والمدرسة الاعدادية فى الصالحية ومدرسة الزملوطى الابتدائية ومسجد ورثة خضر فى قرية منشاة كمال .

وفى مركز الفيوم "جنوب " تم تخصيص 28 ساحة هى مركز الشباب فى ابو عش وبجوار المجمع فى قرية الحادقة وبجوار مسجد العشيرى فى ابجيج والفيوم الجديدة وفى مركز شباب قرية بنى صالح وبجوار مسجد العشرى فى قرية العشيرى ومركز الشباب فى قرية تلات وبجوار مسجد العمدة فى قرية الزاوية والمدرسة الابتدائية فى قرية منشاة فتيح ووساحة الشهيد عبد العظيم جمعه فى العزب ومركز شباب المندرة ووبجوار مسجد القاضى فى مناشى الخطيب ووبجوار المسجد الكبير فى قرية الحريشى ومركز الشباب فى الاعلام وبجوار الوحدة الصحية فى الشيخ فضل ووبجوار مسجد الرحمة فى عزبة على فراج ووبجوار المسجد القبلى فى هوارة المقطع والمسجد الكبير فى كفر الصعايدة والشيخ مرزوق فى السنباط والمدرسة الاعدادية فى منشاة الجزائر ومركز الشباب فى دسيا وامام المسجد الغربى فى الحميدية وبجوار الجمعية الزراعية فى قرية بشير والشهيد نبيل فى الاعلام وساحة المسجد الكبير فى ابو عش وساحة مسجد الرحمن فى قرية سنوفر وارض فضاء بجوار الجمعية الزراعية فى منشاة بغداد ومجمع المدارس فى قرية سنوفر .

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