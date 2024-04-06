طرح قطعة أرض نشاط مدرسة بمدينة سوهاج الجديدة

أعلن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، برئاسة المهندس محمد عبد الله، عن طرح قطعة أرض بأفضل المواقع بالمدينة قطعة أرض رقم (11) بلوك رقم (4) بمنطقة الجامعات والمعاهد بالحي السابع بمساحة 8034.5 م2 لنشاط مدرسة بسعر 3945 جنيه / م2 .

وذلك خلال شهر ابريل وبدأ تلقي طلبات التقديم من يوم 1/4/2024م وتستمر حتي 15/4/2024م على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للاشتراطات البنائية الآتية :-

• النسبة البنائية لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

- الردود 6 م من الأمام و6 م من الخلف و6 م من الجانبين .

- الإرتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة ) مع الإلتزام باشتراطات الدفاع المدني.

-المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

• مدة تنفيذ المشروع 5سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

• آلية السداد يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري ( مع خصم ما تم سداده كجدية حجز ) + 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة ويتم سداد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط االأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى 2% وفقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

وفي سياق آخر تفقد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يرفقة نواب ومعاونين رئيس الجهاز ومدير إدارة الطرق أعمال استكمال الطبقة السطحية بالطريق الدائري للمدينة لرفع كفائتة وإعادة تأهيل الطريق حيث أنه من الطرق الرئيسية للمدينة وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وأوصي بضرورة التواجد الميداني المستمر من إدارة الطرق لمتابعة أعمال الرصف أول بأول كما طالب الشركة بضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية . وحرص على تفقد أعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية وأعمال إعادة رد الشئ لأصله لمسار خطوط الغاز الطبيعي بمنطة 138 عمارة واعمال رد الشئ لاصله من بردورات وبلاط انترلوك وطالب بسرعة الإنتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني.

كما تفقد أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية ومرمات الغاز الطبيعي بطريق مركز المدينة مؤكدا على ضرورة الإهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع اعمال الحفر خاصة القطيعات العرضية التي تتسبب بأضرار مباشرة في سيارات ومركبات سكان المدينة وذللك للحفاظ على مركبات قاطني وزوار المدينة وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وللحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين طبقا لرؤية مصر 2030.

وفي ختام الجولة تفقد أعمال تنسيق الموقع العام من بردورات وانترلوك والطبقة الرابطة الأسفلتية لميدان منطقة المخازن ومدخل المدينة الجنوبي والطريق المار أمام محطة فحص سيارات المرور وطالب بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال وسرعة الإنتهاء منها حسب الجدول الزمني المقرر باعلى معايير الجودة .