الليلة ..الشباب يحل ضيفًا على الطائي في دوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلا على نظيره الطائي مساء اليوم السبت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وذلك في إطار منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويحتل الشباب المركز الحادى عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة ، فيما يأتي الطائى في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

موعد مباراة الشباب والطائى

وتنطلق صافرة مباراة الشباب والطائى بدوري روشن في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الشباب والطائى

تنقل قناة " SSC HD " بشكل حصري أحداث مباراة الشباب والطائى بتعليق حماد العنزي وعائد العصيمي.



وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد اتهت بفوز الشباب بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

