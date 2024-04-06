ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، اليوم السبت، حملة مكبرة بشوارع المدينة، تمكنت خلالها من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، فقد تم ضبط لبن مجفف ولحوم وحلوى اطفال ولبن مبستر وجبن غير صالحة للاستهلاك الادمي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئية ومراقبة الأسعار وضبط الاسواق .

جاء ذلك بحضور بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام، وامانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، والدكتورة نادية عبد الرازق بادارة الطب البيطرى بنجع حمادى، وعبدالله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بادارة تموين نجع حمادى، وعبده مكين عبدة مفتش صحى بالادارة الصحية بنجع حمادى .

وأسفرت الحملة من ضبط إجمالى المضبوطات التى تم تحريزها وأعدامها فى حملة ضبط الأسواق ( الهايبر ماركت) بمشاركة كل من شئون البيئة و العلاقات العامة بالوحده والتموين والطب البيطرى والصحه عن كلا من 140 قطعه لبان، 48 كيس كريمه بسكوت 36 كيس حلوى مارشميلو، 2 علبه شيبسي كرينكل 1 كيلو جرام مصاصات اطفال، وثلاث علبه حلوى شيكوبون، وكوره جبنه فلمنك بوزن كيلو ونص كيلو ونص لحوم مفرومه مجمده، وكيلو ونص كبده مجمده، و49 كيس لبن مجفف، و80 قطعة بسكوت ويفر، و3 كيلو جبنه رومي 600 جرام لانشون، وربع كيلو جرام جبنه بيضاء، و2 لتر لبن مبستر، حيث تم المرور على العديد من الهايبر ماركت .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم التنبية المشدد من قبل اللجنة باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والبيئية والصحية لضمان جودة المنتج المقدم للمواطن النجعاوى .

لا تهاون فى أى تلاعب يمس المواطن سواء فى الأسعار

وأكد أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له وان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون، مضيفاً ان حملات مراقبة الاسواق والصحة والوقاية العامة والبيئية والرقابة التموينية تعمل بصفة مستمرة، وذلك فى محاولة لضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار وتلاعب التجار .