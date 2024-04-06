تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة ليتشي اليوم بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي، نظيره فريق ليتشي عصر اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب جوزيبي مياتزا ضمن مباريات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة ليتشي

في حراسة المرمى: مينيان

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – تياو – كالابريا

و في خط وسط: ياسين عدلي – التشيك – موسي

و في الهجوم: أوكافور – جيرو – تشاكويزي

و يتواجد الميلان في المركز الثاني برصيد 65 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان برصيد 79، بينما يتواجد ليتشي في المركز ال 13 برصيد 29 نقطة.